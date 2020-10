Il difensore brasiliano Gustavo Henrique si è infortunato al testicolo destro durante la gara Corinthians-Flamengo.

Momenti di paura per il difensore brasiliano Gustavo Henrique: durante il match Corinthians-Flamengo il calciatore ha subito un infortunio ai testicoli ed è stato costretto ad abbandonare il campo.

Infortunio ai testicoli per Gustavo Henrique

Gustavo Henrique, 27 anni e difensore del Flamengo, è stato protagonista di un terribile infortunio nel corso della gara, vinta poi dai Mengao 5-1, in casa del Corinthians.

L’ex Santos, colpito accidentalmente da un avversario, ha iniziato a sanguinare dai testicoli, al punto da macchiare visibilmente i calzoncini. Sul risultato di 1-0 in favore degli ospiti, Gustavo Henrique è corso fuori dal campo per cambiarli, cercando di resistere al dolore, prima di arrendersi al minuto 38. Il difensore del club rubronegro è stato infatti sostituito da Gabriel Noga. Un’immagine davvero molto cruenta, che ha lasciato senza parole tanti tifosi del Mengao e coloro che stavano guardando la partita da casa.

Le condizioni di Henrique

Il calciatore è ora sotto osservazione dello staff medico del club, ma il tecnico Domenec Torrent spera di riaverlo a disposizione per il match diretto con l’Internacional de Porto Alegre. Traumi ai testicoli sono episodi rari, sebbene non del tutto insoliti nel calcio: un infortunio simile è stato subito anche da Scott Dann, nel 2011 in forza al Crystal Palace e, nello stesso anno, da Chris Whelpdale del Gillingham, che riportò uno strappo allo scroto per il quale furono necessari ben 5 punti di sutura.