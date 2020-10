Primo compleanno di Alex Zanardi dopo l'incidente che lo sta costringendo a cure semi-intensive: l'ex campione compie 54 anni.

Alex Zanardi compie 54 anni: si tratta del primo compleanno dopo l’incidente avuto lo scorso 19 giugno mentre stava partecipando ad una competizione in provincia di Siena. In tale occasione mentre era a bordo della sua handbike si è schiantato contro un tir finendo in coma con gravi traumi diffusi.

Il compleanno di Alex Zanardi

Per l’ex campione di Formula 1 si tratta certamente di un compleanno diverso dal solito. Le sue condizioni si sono infatti stabilizzate dopo lo schianto ma rendono ancora necessario il ricovero in terapia semi-intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Da settimane la struttura non comunica alcun bollettino, probabile segno che i parametri clinici stanno rimanendo stabili.

L’ultima comunicazione risale al 24 settembre in cui i medici avevano parlato di progressi significativi e di una reazione da parte di Zanardi ad alcune registrazioni di voci e musiche a lui familiari.

Erano comunque rimasti cauti spiegando che il quadro generale rimane complesso e dunque sulla prognosi “è prematuro sbilanciarsi“.

Anche se non potrà leggerli direttamente, sui social gli utenti non hanno comunque rinunciato a dedicargli pensieri augurandogli di rimettersi presto. “Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex“, ha scritto Federciclismo accanto a una fotografia che ritrae l’atleta a bordo di una handbike.

“Credo che la curiosità sia l’unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita“, si legge invece sull’account ufficiale del Coni.