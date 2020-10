Federica Pellegrini ha dichiarato che se dovesse esserci un altro lockdown opterebbe per il ritiro.

Federica Pellegrini, ancora alle prese con il Covid-19, ha spiegato quello che sta vivendo a Il Fatto Quotidiano, in un’intervista di Selvaggia Lucarelli. “Ho 32 anni – ha iniziato la Divina -. Ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo faccio fatica a recuperare.

In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici ‘sei forte, avanti’, e invece sono crollata… Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare“.

Federica Pellegrini e la battaglia al Covid

L’umore della Pellegrini certo non può essere dei migliori. Il suo profilo Instagram è stato, nel giro di poche settimane, preso d’assalto. Prima alcuni complottisti l’hanno accusata di mentire sulla sua positività.

Poi altri odiatori del Web l’hanno accusata di avere attaccato il virus anche a sua madre. “Tacete, idioti”, ha risposto la nuotatrice tra le lacrime.

“Ho chiesto cosa dovevo fare e mi è stato detto di accompagnare mamma al drive-in. Poverina, è rimasta malissimo per questo caos mediatico, si è sentita in colpa – ha spiegato nell’intervista a Il Fatto Quotidiano -. Una persona normale dopo questa shitstorm forse si sarebbe tirata indietro sui social.

Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio“.”

E ancora: “Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, nel pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel week-end ero a Roma per Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Sono stata in hotel e non sono andata a cena con persone estranee alla produzione”.