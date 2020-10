Rapina in casa di Luca Toni mentre la famiglia è a cena

Luca Toni è stato rapinato in casa sua davanti alla famiglia terrorizzata e minacciata dai ladri.

L’ex attaccante della nazionale italiana di calcio nella fortuna spedizione azzurra nel mondiale del 2006, Luca Toni, è stato vittima di un rapina in casa sua avvenuta davanti ai figli, giustamente terrorizzati, dell’ex calciatore. Nello specifico, stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, nella serata di giovedì 22 ottobre, 3 uomini a volto coperto si sarebbero intrufolati nella casa nel modense del campione del mondo sorprendendo lui e la sua famiglia mentre erano a cena.

Muniti di armi, i ladri avrebbero intimato a Toni di non provare a chiamare la polizia e di consegnare loro tutti gli i valori presenti nell’abitazione.

Rapina in casa di Luca Toni

Il furto si è per fortuna svolto senza nessun danno fisico alle persone presenti, compresi i bambini, e ora sarà compito delle forze dell’ordine provare ad identificare i responsabili sfruttando i video delle telecamere di sorveglianza che permetteranno anche di capire la metodologia usata dai ladri per entrare in casa.

È stato lo stesso Toni a confermare l’accaduto in un lungo post su Instagram: “Siccome sta circolando la notizia volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi.

La cosa che conta di più – sottolinea l’ex capocannoniere della Serie A – è che la mia famiglia stia bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento”. “Chiedo – conclude Toni – rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti”.