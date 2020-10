Cristiano Ronaldo, dopo 14 giorni, è ancora positivo al Covid: salterà Juventus-Barcellona.

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Covid-19. L’attaccante della Juventus, dopo quattordici giorni, non è ancora guarito, nonostante abbia una bassa carica virale. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà fare a meno del giocatore portoghese in occasione della sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma domani mercoledì 28 ottobre.

La società aveva atteso a lungo l’esito dell’ultimo tampone, che tuttavia non ha dato l’esito sperato.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid

CR7 è risultato positivo al Covid-19 lo scorso martedì 13 ottobre e, a distanza di due settimane non è ancora guarito. L’attaccante della Juventus si trova in isolamento domiciliare. Ha già dovuto saltare le partite di Serie A contro Crotone e Verona, entrambe pareggiate dai bianconeri, e l’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Alla lista adesso si aggiunge il match contro il Barcellona.

Il tecnico Andrea Pirlo ha sperato a lungo di potere contare sul giocatore grazie ad un recupero last-minute, ma dovrà farne invece a meno. L’auspicio, adesso, è che il portoghese possa tornare a disposizione per la gara di domenica 1 novembre contro la neo-promossa Spezia. CR7, infatti, è asintomatico ed ha continuato ad allenarsi con regolarità, rispettando le norme di sicurezza. L’attaccante non vede l’ora di tornare in campo, non appena il tampone risulterà finalmente negativo.

Pirlo: “Tutto in alto mare”

L’allenatore bianconero Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Barcellona, aveva affermato che proprio a causa del Covid-19 la squadra vive un clima di incertezza. Inoltre, non era ancora arrivato l’esito del tampone su Cristiano Ronaldo. Un motivo in più per avere dei dubbi sulla formazione. “Per ora è tutto in alto mare. Non è facile dopo 14 giorni di inattività giocare tutta la partita”, aveva detto relativamente alla possibilità di vedere in campo l’attaccante portoghese.