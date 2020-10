Covid, Federica Pellegrini è guarita: negativa al tampone

Federica Pellegrini ha terminato la quarantena dopo essere risultata negativa al Covid

La campionessa azzurra Federica Pellegrini ha terminato la quarantena dopo essere risultata negativa al Covid. Grande l’emozione e la felicità, espressa subito con un post social: “Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa” ha scritto, subito dopo aver ricevuto il risultato del tampone e accompagnando il post con tantissimi emoticon di festeggiamento.

Federica Pellegrini negativa al Covid

Solo qualche giorno prima, Federica Pellegrini aveva espresso molta rabbia. Frustrata dalla quarantena aveva dichiarato: “Ho 32 anni. Ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo faccio fatica a recuperare. In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici ‘sei forte, avanti’, e invece sono crollata… Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare”.

E ancora: “Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, nel pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel week-end ero a Roma per Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Sono stata in hotel e non sono andata a cena con persone estranee alla produzione”.

Federica Pellegrini detiene i seguenti record:

200 m stile libero 1’52″98 (vasca da 50 m)

200 m stile libero 1’51″17 (vasca da 25 m)

400 m stile libero 3’59″15 (vasca da 50 m)

Ha realizzato 11 volte il record del mondo, nelle seguenti specialità:

6 nei 200 m stile libero (vasca 50 m)

3 nei 400 m stile libero (vasca 50 m)

2 nei 200 m stile libero (vasca 25 m)