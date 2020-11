Altra tegola per Simone Inzaghi, costretto a dover affrontare il Torino senza Luis Alberto, risultato positivo al covid.

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, sul suo canale Twitch esce allo scoperto, confermando di esser risultato positivo al covid. Nei giorni scorsi, unfatti, in casa biancoceleste era scoppiato un focolaio che aveva falcidiato la squadra di Simone Inzaghi. In isolamento restano Manuel Lazzari e D.

Anderson, ma Inzaghi recupera il suo bomber Ciro Immobile.

Luis Alberto positivo, l’annuncio su Twitch

Le belle notizie sono sempre accompagnate da quelle brutte. in casa Lazio, infatti, Inzaghi recupera Ciro Immobile, ma contromil Torino dovrà fare a meno di Luis Alberto, risultato positivo al covid.

Ad annunciarlo è lo stesso giocatore spagnolo sul suo canale Twitch. confermando così i dubbi della Gazzetta dello Sport. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Brugge, infatti, la Lazio ha dovuto giocare in piena emergenza, data la positività di mezza squadra.

Lo scorso venerdì 30 ottobre, però, i tamponi sono risultati negativi per i 5 giocatori rimasti out in Champions, come Luca Leiva, Luiz Felipe, Fraes, Patric e Strakosha. Purtroppo però il tampone ha rilevato ancora la positività di D.Anderson e Manuel Lazzari che rimarrano in isolamento, come Luis Alberto.

Un sorriso a metà per Simone Inzaghi che a questo punto contro il Torino può disporre di un organico all’altezza della situazione, dopo la piena emergenza.

Torna anche bomber Ciro Immobile, ma l’attaccante scarpa d’oro partirà dalla panchina, dato che in settimana non si è allenato con i compagni. Ecco quindi quale potrebbe esser la formazione titolare contro il Torino.

LAZIO (3-4-1-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; A. Pereira; Muriqi, Correa.