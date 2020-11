L'ex fuoriclasse argentino, dopo i festeggiamenti per il suo 60esimo compleanno, è stato ricoverato per controlli.

Celebrato e osannato in campo, Diego Armando Maradona è il “pibe de oro” ricordato per i suoi prodigi in campo e per le sregolatezze della sua vita privata. Connubio di talento e passione, ha fatto del pallone un’arte, dimostrando tecnica e dimestichezza davanti alla rete.

Immortalato in video che fanno discutere, Maradona ha fatto dell’eccesso e dell’eccentricità il suo stile di vita. Spesso finito sotto i riflettori per i suoi problemi con la droga e con la giustizia, l’ex fuoriclasse ha appena compiuto 60 anni, ricevendo auguri e complimenti da tutto il mondo sportivo e non solo. A distanza di quattro giorni dal suo compleanno, Maradona è stato ricoverato una clinica di La Plata.

Nonostante l’Argentina stia affrontando una grave emergenza sanitaria, il tecnico sudamericano non sarebbe positivo al coronavirus. Si tratterebbe solo di un controllo.

Maradona ricoverato in Argentina

Mentre la curva dei contagi in Argentina continua a preoccupare a causa del netto incremento dei casi di Covid-19, Maradona è stato ricoverato in una clinica a La Plata, a sud di Buenos Aires. L’ex calciatore pare non sia positivo al coronavirus, ma è considerato ad alto rischio di complicanze qualora lo contraesse.

Proprio nelle scorse settimane aveva trascorso un periodo di autoisolamento precauzionale dopo essere entrato in contatto con una guardia del corpo che si temeva fosse stata contagiata dal virus.

A causa della lunga storia di abusi di droghe e alcol, Diego Armando Maradona ha problemi di salute. Per questo motivo, i medici lo considerano un paziente ad alto rischio.

In passato ha già subito due attacchi di cuore, oltre ad aver contratto l’epatite.

Al momento, stando a quanto dichiarato dai media locali, pare che Maradona sia stato ricoverato per essere sottoposto ad alcuni controlli.