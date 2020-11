L'intervento al cervello per un ematoma subdurale eseguito su Diego Armando Maradona è stato un successo: le sue condizioni.

Buone notizie per i fan del Pibe de oro. È andato a buon fine l’intervento eseguito su Diego Armando Maradona, operato al cervello in una clinica di Buenos Aires per un ematoma subdurale al cervello. Il portavoce Sebastian Sanchi ha riferito che l’intervento “è stato un successo, tutto è andato come previsto.

Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”. Il medico personale Leopolgo Luque l’aveva definita “un’operazione di routine”.

Maradona operato al cervello

La notizia del ricovero del Pibe de Oro avvenuta nella giornata di lunedì 2 novembre ha messo in allerta tutti i fan dell’ex fuoriclasse argentino. Basti pensare che il Tweet #ForzaDiego è diventato di tendenza. “Questa volta fai esultare anche la nostra generazione. Regalaci un’ennesima magia”, ha scritto un utente.

Un altro utente ancora con un Tweet dai toni poetici ha scritto: “Forza, Diego. È come contro l’Inghilterra, anche questa sfida tocca vincerla “un poco con la cabeza y otro poco con la mano de Dios””.

Sulle condizioni di salute dell’ex calciatore si era espresso il suo medico che ha dichiarato a questo proposito: “Si sente molto debole anche per la dieta alla quale si è sottoposto. La realtà è che per Diego è stata una settimana particolare.

Ha subito molte pressioni dal punto di vista emotivo e queste cose hanno influito sulla sua condizione generale”.