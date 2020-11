José Maria Callejon, centrocampista della Fiorentina, è risultato positivo al Coronavirus.

José Maria Callejon è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista spagnolo della Fiorentina, che si è sottoposto al tampone nei giorni scorsi, non sarà a disposizione del tecnico viola Beppe Iachini in occasione del match contro il Parma, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 7 novembre.

L’ex Napoli è attualmente asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Ad annunciarlo è stata la società attraveso un comunicato ufficiale.

La nota della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento“. Lo si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club di Firenze. La positività del giocatore è stata già comunicata alla Asl di competenza.

L’intera squadra, dunque, è attualmente in bolla. Ciò significa che i giocatori non entreranno, almeno fino al prossimo giro di tamponi, a contatto con altre persone ad esclusione del gruppo squadra e dai membri dello staff. Inoltre, continuerà a seguire l’iter previsto dal protocollo sanitario in vista della partenza verso la Toscana.

“Un fulmine a ciel sereno”. Beppe Iachini ha commentato così il forfait del centrocampista spagnolo per la sfida dello Stadio Ennio Tardini contro il Parma.