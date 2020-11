Roberto Mancini positivo al coronavirus, al momento è asintomatico

L'allenatore della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini è risultato positivo al coronavirus. Il ct è al momento asintomatico e in isolamento.

L’allenatore della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini è risultato positivo al coronavirus. Il ct è al momento asintomatico e in isolamento, come confermato anche da una nota ufficiale della stessa Figc: “Nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19”.