"Voglio tranquillizzare tutti", ha scritto sui social il bomber della Roma Edin Dzeko dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Fulmine a ciel sereno per la Roma, colpita da un nuovo caso di positività al Coronavirus nel gruppo squadra. Si tratta di Edin Dzeko, centravanti bosniaco nonchè capitano della compagine guidata da Paulo Fonseca. Il numero 9 giallorosso ha annunciato di aver contratto il Covid-19 attraverso un post su Instagram.

Il giocatore non ha sintomi rilevanti e, come da protocollo, è stato posto in isolamento domiciliare.

Il post di Edin Dzeko

“Ciao a tutti – ha scritto Dzeko in un post pubblicato sul suo profilo Instagram – , purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma”.

Il tecnico Paulo Fonseca deve dunque fare i conti con un nuovo caso di positività al Covid-19.

Una assenza pesante, quella del bomber e capitano, in occasione della prossima sfida di campionato, in programma domenica 9 novembre a Marassi contro il Genoa. Prima dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko avevano contratto il virus anche il difensore Gianluca Mancini, il giovane terzino Riccardo Calafiori e il centrocampista Amadou Diawara.