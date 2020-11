“Che vuol dire positivo? anche nella vagina delle donne ci sono batteri”. Lo ha dichiarato il Presidente della Lazio Lotito in una intervista.

Continua il caos dei tamponi alla Lazio. Questa volta ad intervenire è il presidente della squadra biancoceleste che nel corso di una recente intervista al quotidiano La Repubblica non si risparmia e parla senza giri di parole e soprattutto senza mezzi termini.

“Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni”, ha dichiarato il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Il Presidente della Lazio Lotito ha poi evidenziato come ci sia un’aleatorietà per quanto riguarda l’interpretazione del risultato del test. Infine Lotito ha espresso delle parole anche sul Presidente del Torino Urbano Cairo: “Lui mi odia a morte dopo che ha perso con me”.

Tamponi, le parole del Presidente Lotito

“Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no?”, queste sono le parole del Presidente della Lazio che nella recente intervista a La Repubblica ha voluto far chiarezza su alcuni aspetti che ruotano alla vicenda partendo dal caso di Ciro Immobile e dal calciatore Tare, quest’ultimo risultato positivo. “Oggi nessuno ti dice se infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati”, ha dichiarato Lotito.

Sul caso Immobile ha precisato: “Immobile l’ha valutato il medico, gli ha rifatto l’idoneità sportiva e la capacità polmonare a riposo e sotto sforzo, stava meglio di prima…un altro giocatore che era risultato positivo ai test della Uefa si è andato a fare un tampone per conto suo, ed è risultato negativo”.