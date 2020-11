Brozovic positivo al coronavirus: si tratta del settimo giocatore dell'Inter contagiato dall'inizio della stagione.

Non sembra fermarsi la battaglia tra Inter e coronavirus. La pausa per le Nazionali, infatti, non porta buone notizie in casa nerazzurra. Un altro giocatore è risultato positivo al coronavirus: si tratta di Marcelo Brozovic.



Il centrocampista croato era stato convocato dalla sua nazionale per giocare la partita contro la Turchia, match che ha fatto molto discutere e non per fatti meramente sportivi. Durante la sfida, infatti, il difensore 31enne in forza al Besiktas, Domagoj Vida, è stato sostituito dopo 45 minuti perchè sospettato di essere positivo al tampone. Una sua foto con Brozovic aveva subito fatto temere il peggio e purtroppo così è stato. Al momento sembra questa la causa principale che ha portato al contagio Brozovic.

Si tratta del settimo giocatore dell’Inter che ha contratto il Covid-19 dall’inizio della stagione, dopo Young, Radu, Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan.

Inter, Brozovic positivo

Oltre al centrocampista croato, i risultati dei test hanno evidenziato anche un altro contagiato, ovvero un membro dello staff. Entrambi sono stati immediatamente isolati.

Ma le brutte notizie per l’Inter non finisco qua. Il difesore marocchino Hakimi, acquistato quest’Estate per 40 milioni di euro, ha prima segnato il suo primo gol in nazionale contro la Repubblica Centrafricana (fornendo anche un assist), mentre poi ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio.

Per l’esterno nerazzurro, tra i migliori in questo inizio di stagione, si tratterebbe comunque soltato di una botta. La partita è finita 4 a 1.