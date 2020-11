Juve-Napoli, la data e dove si giocherà la Supercoppa italiana

Ufficializzata la sede della edizione 2020 della Supercoppa italiana che vedrà di fronte Juventus e Napoli e che si giocherà con l’anno nuovo.

Sarà Reggio Emilia, con il suo Mapei Stadium, sede recentemente anche delle partite della Nazionale italiana che ha concluso la sua esperienza in Uefa Nations League, la sede della prossima Supercoppa, edizione 2020.

In una stagione resa difficilissima dalla pandemia di coronavirus e che ha costretto un po’ tutti ad adattare il calendario di molti eventi ufficiali, la Lega Calcio era stata forzata ritardare quello che tradizionalmente è un impegno che si concretizza all’inizio della stagione, prima del via al campionato.

Supercoppa italiana in ritardo

Di fatto, da sempre, la Supercoppa italiana è il primo appuntamento della stagione, il trofeo che viene consegnato in relazione a quella che è la stagione appena conclusa. Ad affrontarsi sono la squadra che ha vinto il campionato e quella che ha conquistato la Coppa Italia. Di fronte dunque, in questa edizione del 2020, la Juventus e il Napoli di Gennaro Gattuso che il 17 giugno scorso aveva inflitto una grande delusione alla squadra bianconera, conquistando proprio la Coppa Italia ai calci di rigore, dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari.

Si gioca a Reggio Emilia

Reggio Emilia come sede della Supercoppa italiana, va a privilegiare una scelta logistica e organizzativa che è stata preferita alla tradizionale sede dello Stadio Olimpico di Roma.

Anche perché, quasi certamente, l’evento si terrà a porte chiuse o con un ridottissimo afflusso di tifosi consentendo dunque all’organizzazione della Lega di realizzare l’evento in modo assolutamente sicuro, con il minimo rischio e riducendo quelli che sono i rischi nel rispetto dei protocolli anticoronavirus.

Ancora incerta invece la data nella quale l’appuntamento verrà inserito in un calendario che è in via di definizione e di aggiornamento di settimana in settimana, considerando anche gli impegni di campionato e Coppa Italia. Con ogni probabilità la data prescelta dovrebbe essere quella del 13 o del 20 gennaio.

I numeri della Supercoppa italiana

La Juventus, con 15 edizioni, è la squadra che ha preso parte più volte alla Supercoppa italiana, vincendone otto: ultima presenza al trofeo quella dello scorso anno quando fu battuta dalla Lazio.

Per il Napoli, invece, sarà la quarta presenza in Supercoppa, due vittorie nel 1990 e nel 2014 è una sconfitta, nel 2012.