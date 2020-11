I giocatori del Milan hanno apprezzato molto il regalo ricevuto dal compagno Zlatan Ibrahimovic.

La PlayStation 5 sta andando a ruba. Negli scaffali dei negozi di elettronica e negli shop online, a soltanto un giorno dalla sua uscita, è praticamente quasi esaurita. I giocatori del Milan, tuttavia, non dovranno fare alcun sforzo per aggiudicarsela. Zlatan Ibrahimovic, infatti, da buon senatore (a 39 anni è il calciatore più grande in una squadra con l’età media più bassa della Serie A), ha deciso di regalarla a tutti i compagni.

Un dono molto apprezzato, come hanno dimostrato i rossoneri sui social.

Il regalo di Zlatan Ibrahimovic

La nuova PlayStation 5 è arrivata nelle case dei giocatori del Milan nel giorno della sua uscita. Non è ben chiaro come Zlatan Ibrahimovic si sia aggiudicato così tanti pezzi della consolle in largo anticipo, ma per un campione come lui sarà stato senza dubbio un gioco da ragazzi. In questo modo lo svedese si è dimostrato ancora una volta un vero leader, sia dentro che fuori dal campo.

Sui social i compagni lo hanno ringraziato. Nelle stories di Instagram hanno mostrato il dono, senza dubbio molto apprezzato. Tra i tanti messaggi pubblici ci sono, in particolare, quelli di Samu Castillejo, Mateo Musacchio e Rafael Leao.