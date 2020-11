Al rientro della propria nazionale Rrahmani è risultato positivo al Covid. Il giocatore del Napoli è in isolamento.

Arrivano ancora brutte notizie in casa Napoli, dopo Hysaj risultato positivo al coronaviurs, l’infortunio alla spalla destra di Osimhen e i problemi muscolari di David Ospina, ad aggiungersi alla lista degli indisponibili in vista della sfida di domenica sera contro il Milan è anche Amir Rrahmani risultato positivo al Covid-19.

Rrahmani positivo al Covid

Amir Rrahmani è risultato positivo al tampone effettuato al rientro dal Kosovo, con cui ha giocato gli ultimi due impegni di Nations League contro Slovenia e Moldavia. A comunicare la positività del classe 1994 è la società del Napoli attraverso i propri canali social:

“In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani.

Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.”

Solo pochi giorni fa il club partenopeo aveva comunicato l’esito positivo di un altro difensore azzurro: Elseid Hysaj, impegnato in quei giorni con la Nazionale Albanese, motivo per il quale è stato costretto a osservare il periodo di isolamento in Albania.

