Le condizioni del quattro volte campione del mondo paralimpico Alex Zanardi sono in lento e graduale miglioramento. Lo fa sapere l’ospedale.

Le condizioni di salute di Alex Zanardi starebbero migliorando. A darne notizia il bollettino medico diffuso dall’ospedale. Da diverso tempo per rispettare il riserbo della famiglia del campione paralimpico ed ex pilota di formula 1 non verrebbero più diramati i bollettini medici se non per comunicare dettagli importanti sulle condizioni di salute del campione.

Zanardi si troverebbe ricoverato presso l’Unità operativa Neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano assistito dal professor Luigi Beretta.

Il quattro volte campione del mondo paralimpico è costantemente assistito dal personale sanitario dell’ospedale e onde evitare eventuali rischi di contagio starebbe vivendo in una sorte di “bolla” con accessi strettamente controllati e destinati solamente all’ingresso di medici e infermieri. Dalle terapie che starebbe seguendo il campione, sarebbe stata evidenziata una sua grande forza di volontà e nonché una grande costanza.

Zanardi, condizioni in miglioramento

Le condizioni di salute del quattro volte campione del mondo paralimpico starebbero aumentando in modo graduale anche in virtù del percorso di riabilitazione che Zanardi starebbe seguendo all’ospedale San Raffaele di Milano. Durante tutti questi mesi il campione è naturalmente sostenuto dall’affetto della famiglia oltre che quello dei social, inoltre il supporto del personale sanitario in primis del professor Luigi Beretta, sarebbe costante.

Dall’ospedale arrivano inoltre delle belle notizie.

Il campione non ha mai perso la speranza e anzi starebbe seguendo le terapie di riabilitazione con una forza di volontà fuori dal comune. Tuttavia il processo di guarigione potrebbe essere ancora molto lungo eppure sapere che Zanardi migliora di giorno in giorno seppure in modo lento e graduale fa ben sperare.