Morte Maradona: come Fidel Castro e Best, nello stesso giorno

Morte Maradona: lo stesso giorno di Fidel Castro e George Best, el pibe de oro è passato a miglior vita. Era molto amico del politico cubano.

Morte Maradona, Fidel Castro e George Best ci avevano lasciati nello stesso giorno, il 25 novembre. Una data “maledetta” per il mondo dello sport, che ci porta via una stella del calcio e, quindici anni fa, lo ha fatto anche con uno dei più grandi calciatori della storia.

Morte Maradona, come Fidel Castro

Diego Armando Maradona è morto pochi giorni dopo le dimissioni ospedaliere, quando sembrava aver recuperato le forze a seguito di un’operazione al cervello. Se n’è andato a 60 anni, lo stesso giorno del suo amico Fidel Castro, a lui legato in passato.

Il politico cubano è infatti deceduto il 25 novembre 2016, oltre vent’anni fa Maradona rischio la vita per un serio problema cardiaco ma si riprese e passo la convalescenza a Cuba. Qui conobbe, nel 1987, Castro: “Per me è stato come un secondo padre. Mi ha aperto le porte di Cuba quando in Argentina molte cliniche non mi volevano”, aveva dichiarato el pibe de oro, dopo la morte del politico, “Ho avuto con lui un rapporto unico.

Gli devo molto. Gli ho parlato della mia malattia, mi ha consigliato moltissimo. Ho avuto con lui un rapporto di amicizia unico che non credo abbiano avuto altri”.

Best, morto il 25 novembre

Sempre il 25 novembre, ma nel 2005, morì anche il calciatore George Best. Un fenomeno spesso definito “sfortunato”, come Maradona stesso, perché nella vita aveva vissuto diverse vicissitudini difficili oltre che tante soddisfazioni a livello sportivo, come numerosi gol, trofei, record e primati.

“Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili”, aveva dichiarato Best, anche se lui era molto di più di questo.