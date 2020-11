Morte Maradona, le reazioni dal mondo dello sport. La notizia della dipartita del pibe de oro ha sconvolto appassionati di calcio e non solo.

Nel pomeriggio di oggi, 25 novembre 2020, la notizia della morte di Maradona: reazioni da tutto il mondo dello sport, non solo del calcio, stanno continuando ad arrivare. El pibe de oro è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, all’età di 60 anni compiuti lo scorso 30 ottobre.

Morte Maradona, le reazioni

Diego Armando Maradona era stato dimesso dall’ospedale dov’era ricoverato, dopo un’operazione al cervello alla quale aveva risposto bene nel post operatorio. Come un fulmine a ciel sereno è giunta la terribile notizia della sua dipartita, che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, compresi politici come Toti, Salvini, Renzi e il sindaco di Napoli De Magistris.

Lutto per l’Argentina

Una delle prima reazioni è stata quella di Cesar Menotti, ex c.t.

dell’Argentina, che è intervenuto in diretta su TyC Sports: “Impossibile trovare le parole, c’è solo tanto dolore, sono distrutto. Non riesco a crederci, all’inizio speravo non fosse vero. Ogni volta era stato capace di riprendersi e speravo fosse così anche stavolta. Una vera tragedia”.

Molto commovente il post su Twitter dell’AFA (Asociación del Fútbol Argentino), che recita le parole: “Il presidente Claudio Tapia esprime il suo profondo dolore per la scomparsa della nostra leggenda, Diego Armando Maradona.

Sarai sempre nei nostri cuori”.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

“FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta”, fa sapere in una nota la dirigenza della squadra, “l’allenatore Antonio Conte e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, assieme ai tifosi in tutto il mondo, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”.

Condoglianze per la morte di Maradona anche da parte dell’FC Napoli su Twitter: “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole”.