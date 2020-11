Attraverso un comunicato Matias Morla ha parlato di quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il decesso del campione

Diego Armando Maradona è morto a causa di un edema polmonare acuto, provocato da una grave insufficienza cardiaca. Ma il legale del campione Matias Morla, in un comunicato ufficiale, ha rivelato che il suo assistito è rimasto solo per 12 ore senza soccorsi.





Morto Maradona, la denuncia dell’avvocato

“Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni.

L’ho salutato di persona, la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale“. Queste le parole di Morla

E ancora: “Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le conseguenze siano oggetto di indagine fino alla fine.

Come mi disse Diego: ‘Tu sei il mio soldato, agisci senza pietà’. Per definire Diego in questo momento di profonda desolazione e dolore posso dire: era un bravo figlio, era il miglior calciatore della storia ed era una persona onesta. Riposa in pace, fratello”.

Nel pomeriggio di ieri, 25 novembre 2020, la notizia della morte di Maradona ha provocato reazioni da tutto il mondo dello sport, non solo del calcio, stanno continuando ad arrivare.

El pibe de oro è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, all’età di 60 anni compiuti lo scorso 30 ottobre.