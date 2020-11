In poche ore sono triplicate le vendite online. A Napoli le botteghe sono al lavoro per produrre l'ultima versione della statuina di Maradona

Si è spento un mito, un fuoriclasse, per tutti Diego Armando Maradona era e rimarrà sempre il dio del calcio. Ma per i napoletani non è morta solo una leggenda. Da ieri la città piange e si dispera perchè per Napoli la sofferena per la perdita di Maradona è paragonibile a quella che si prova per un parente.

L’attaccamento della città nei confronti del pibe de oro è tale che a poche ore dalla sua scomparsa si è registrato un vero e proprio boom di richieste per la statuina del presepe di Maradona.



La statuina del presepe di Maradona

Luci accese tutta la notte nelle botteghe tra i vicoli di San Gregorio Armeno. Le richieste sono tante e fortunatamente il lavoro da fare è ancora tanto. Il Natale si avvicina e tutti vogliono la statuetta del presepe di Diego Maradona. In poche ore le richieste online si sono triplicate.

L’ultima versione del Pibe de Oro è un Maradona trasformato in angelo con la maglia della Buitoni.

Due enormi ali bianche spiegate perchè questa volta Maradona è volato via per sempre lasciando il suo ricordo indelebile nella mitologia napoletana e nel cuore di milioni di italiani, tifosi e non.