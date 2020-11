Caos nella Casa Rosada a Buenos Aires. Il feretro di Diego Armando Maradona è stato spostato per motivi di sicurezza.

Caos a Buenos Aires nella Casa Rosada dove è stato posto il feretro di Diego Armando Maradona. La famiglia che si trovava al suo interno è stata evacuata.



Spostato il feretro di Maradona

Il feretro di Diego Armando Maradona è stato spostato nella Camera Ardente a causa di una folla che avrebbe tentato di entrare all’interno del Palazzo Presidenziale della Casa Rosada. In seguito a questo ingresso incontrollato le forze di sicurezza sono state costrette ad intervenire utilizzando lacrimogeni o ancora fucili con proiettili di gomma.

L’episodio probabilmente più significativo è stato quando diverse persone avrebbero tentato di accedere nel cortile che darebbe proprio sull’entrata della camera ardente del Pibe de Oro.

Anche la famiglia del fuoriclasse argentino è stata evacuata per motivi di sicurezza. Ad ogni modo quando le forze dell’ordine presenti nel palazzo presidenziale hanno provveduto a chiudere l’accesso alla camera d’ardente questo avrebbe poi portato la situazione a calmarsi progressivamente.

Maradona, persone in attesa per ore

Migliaia e migliaia di persone avrebbero atteso per ore e ore prima di poter dare l’ultimo saluto alla salma del Pibe de Oro.

Moltissimi di questi avrebbero atteso addirittura tutta la notte. Per le strade di Buenos Aires si sarebbe formata una lunga processione iniziata alle 6 del mattino e durata tutto il giorno. Un evento questo che sarebbe per l’appunto culminato con gli scontri avvenuti nel pomeriggio del 26 novembre fino a quando non si è proceduto con la chiusura della camera ardente.