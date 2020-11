Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la sfida in programma sabato sera tra Juventus e Benevento

Cristiano Ronaldo salterà la sfida tra Juventus e Benevento in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Ciro Vigorito. Il numero sette bianconero non è stato inserito nella lista dei convocati.

Cristiano non convocato contro il Benevento

Andrea Pirlo ha deciso di fare a meno di Ronaldo per il match contro il Benevento, il tecnico bianconero infatti non ha inserito il campione portoghese nella lista dei convocati. Nessun infortunio per lui, ma un semplice turno di riposo concordato proprio con Pirlo, per ricaricarsi in vista della sfida di Champions League della prossima settimana con la Dinamo Kiev.

Al fianco di Morata dovrebbe quindi esserci spazio per Paulo Dybala, ancora alla caccia della prima rete in campionato, dove ha finora disputato quattro partite, ma solo due dal primo minuto e una sola per intero.

La Joya dovrà sfruttare questa grande opportunità per dimostrare di credere ancora fortemente nel suo ruolo alla Juventus.

