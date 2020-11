Maradona, lettera del figlio Diego Jr. in onore del forte legame tra i due. "Non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio, papà".

Dopo la morte di Diego Armando Maradona, la lettera del figlio Diego Jr. per ricordare lo speciale legame col padre. Le sue parole sono incredibilmente commoventi e lasciano trapelare come per lui fosse una guida, qualcuno su cui poter contare nella vita.

Maradona, lettera del figlio Diego

“Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile”, comincia così la lunga lettera di Diego Jr.

“Non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio, papà. Quanto mi mancherà sedermi accanto a te per guardare una partita del Napoli”, si legge nel testo del giovane figlio napoletano.

Diego Jr: “Buon viaggio papà”

Le sue parole sono affidate al social network Instagram, dove in un post Diego Jr. esprime tutto il suo dolore per la perdita dell’amato padre. “E i miei figli? Come potranno crescere senza un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre accanto a te, che ti difenderanno e saranno orgogliosi del loro nonno”, prosegue la lettera di addio, “Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerò fino al mio ultimo respiro.

Aspettami e vienimi a prendere quando arriverà la mia ora perché ti ho sempre voluto al mio lato, perché un figlio con il padre accanto non ha paura di niente. Buon viaggio, 10 del mio cuore. Ti amo”.

Come il figlio, tante altre persone hanno voluto rendere omaggio al pibe de oro dopo la sua dipartita. Tra queste, numerosi calciatori famosi, cantanti e vip, politici italiani e internazionali. Anche i tifosi hanno lasciato messaggi per Diego Armando Maradona, molti di loro si sono riuniti a Napoli cantando cori da stadio in suo onore e sfidando le restrizioni anti Covid.