Dalma Maradona affida il suo pensiero ad Instagram con lungo post d'addio al padre: "Ti amerò e ti difenderò per sempre"

Il dolore provocato dalla morte di Diego Armando Maradona è ancora tangibile. Dall’Argentina a Napoli, sono milioni le persone che in queste ore piangono colui che all’unanimità è considerato il giocatore più forte della storia del calcio. Molti gli omaggi al Pibe de Oro programmati anche durante la prossima giornata di campionato.

La prima figlia avuta da Maradona,, frutto dell’amore tra il numero 10 e Claudia Villafane, ha voluto esprimere i suoi sentimenti sulla morte del padre con un lungo post su

Parole toccanti e intense dedicate a colui che rimarrà semplicemente il suo papà. “Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te…NON POSSO…” scrive Dalma “Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un po’ così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dalma Maradona (@dalmaradona)

Figli Maradona: l’addio di Dalma al padre

Dalma continua il suo addio al padre, scrivendo che resisterà anche senza quella parte del suo cuore che la morte di Diego ha portato via con sè.

“Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti! Aspettami lì” aggiunge.