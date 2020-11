Il saluto ad un bambino nel quartiere dove ha trascorso la fine della sua vita: l'ultimo video che ritrae Maradona.

Una passeggiata e un saluto ad un bambino del vicinato: è questo l’ultimo video, diffuso da una sua vicina di casa che ha ripreso la scena, che ritrae Diego Armando Maradona in vita. Le immagini giungono dal quartiere di San Andres a Tigre, dove il Pibe de Oro ha trascorso gli ultimi giorni di vita dopo il decesso avvenuto mercoledì 25 novembre 2020.

Maradona e il video con il saluto al bambino

Il breve filmato mostra il calciatore mentre fa una passeggiata insieme agli infermieri che lo hanno assistito ogni giorno dopo l’operazione al cervello effettuata a inizio novembre. Mentre il campione cammina piano e con cautela si sente in sottofondo la voce di un bimbo che esclama “Hola Diego“. Sentendo queste parole Maradona si gira nella sua direzione e ricambia il saluto alzando una mano.

Nel video si vede poi che i due si scambiano qualche battuta prima che lui prosegua la camminata per qualche minuto per poi, visibilmente affaticato, fermarsi sulla sedia portatagli da un altro accompagnatore. Sono queste le ultime immagini che ritraggono il campione in vita: un gesto semplice che è però riuscito a rendere immensamente felice il piccolo.

Queste sono le ultime immagini di Maradona in vita, il giorno prima di morire. Ha chiesto di fare una passeggiata dopo l’operazione al cervello, ma ha bisogno di essere sorretto. Ma quando un bimbetto gli grida “Hola Diego”, trova la forza di risponderepic.twitter.com/BRT90g0R1I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 27, 2020

Scatti che rimarranno storici in quanto gli ultimi che mostrano uno dei calciatori ritenuti più grandi. Dopo qualche giorno infatti Maradona morirà all’età di 60 anni lasciando sgomento e tristezza a livello mondiale nel mondo del calcio e non solo.