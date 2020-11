Icardi sorride durante lo scatto del PSG per rendere omaggio a Diego Armando Maradona: bufera sui social.

La morte di Maradona ha colpito il cuore di tantissimi tifosi, giocatori ed ex giocatori. Tutti sono consapevoli dell’impatto che il Pibe de Oro ha avuto nel mondo del calcio e che Lui è semplicemente unico ed eterno.



Tra i tanti omaggi fatti nei confronti del “Diez” c’è da registrarne uno che ha suscitato diverse polemiche. Si tratta della foto scattata dal Paris Saint Germain prima della partita disputata martedì 24 Novembre con il Lipsia in Champions League.

I giocatori della squadra della capitale francese si sono posti sul terreno di gioco dietro una bandiera e una maglia dell’Argentina. L’immagine è stata immediatamente postata sugli account social del PSG.

I tifosi hanno subito notato un dettaglio che ha suscitato molte polemiche.

Morte Maradona: bufera su Icardi

In primo piano ci sono i 3 giocatori argentini della squadra: Angel Di Maria, Leandro Paredes (con in mano la maglia dell’Argentina) e Mauro Icardi. Sul viso dell’ex capitano dell’Inter appare un sorriso, gesto che in tanti hanno associato al pessimo rapporto che c’era tra lui e Diego Armando Maradona.

I commenti dei tifosi sui social contro Icardi non si sono fatti attendere.

Il PSG ha voluto poi chiedere a Paredes di esprimere le proprie sensazioni. Il centrocampista argentino, ex Roma, molto commosso ha detto: “Penso che il ricordo che conserveremo di lui sia di questo giocatore sempre felice e sorridente quando entrava in campo. E tutto ciò che è stato in grado di realizzare in campo, lascia un’eredità incredibile.

È così che ricorderemo Diego”.