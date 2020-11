Il calciatore ex Juve su Facebook: "Tu sei immortale non morirai mai vivrai sempre nel mio cuore!!! Ti amo re dei re"

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto nel profondo il calciatore ex Juve argentino Carlos Tevez, che ha deciso, per il troppo dolore, di non scendere in capo contro il Newell’s in campionato. “Tu sei immortale non morirai mai vivrai sempre nel mio cuore!!! Ti amo re dei re”, ha scritto Tevez su Facebook.

Non convocato dagli xeneises di Miguel Russo, l’argentino tornato ad essere un simbolo della stessa squadra che aveva fatto conoscere il Pibe De Oro al mondo, rimarrà a casa.

Tevez dovrebbe esserci però il prossimo mercoledì, quando il Boca dovrà affrontare la super sfida contro l’Internacional in Copa Libertadores. Il match avrebbe dovuto giocarsi lo scorso mercoledì, ma è stato rimandato perché la notizia della scomparsa dell’argentino più famoso al mondo aveva scosso tutti.

Tante in questi giorni le reazioni di tutto il mondo dello sport e non solo alla morte dell’ex campione del mondo. Una delle prima reazioni è stata quella di Cesar Menotti, ex c.t. dell’Argentina, che è intervenuto in diretta su TyC Sports: “Impossibile trovare le parole, c’è solo tanto dolore, sono distrutto. Non riesco a crederci, all’inizio speravo non fosse vero”.

Alberto Fernandez, presidente Argentina aveva invece dichiarato: “Grande tristezza per tutti gli argentini, che si moltiplica per mille pensando a cosa rappresentava per il popolo.

Mi hanno scritto il presidente messicano, quello spagnolo, per farvi capire cosa era Diego nel mondo. Ha regalato allegria a tutti. Era una persona genuina. L’ultima volta l’ho visto prima della pandemia, era venuto a trovarmi, avevamo parlato dei suoi gol più belli. E’ una perdita orribile, pensavo fosse una fake news, invece…”.

Diego Armando Maradona era stato dimesso dall’ospedale dov’era ricoverato, dopo un’operazione al cervello alla quale aveva risposto bene nel post operatorio.