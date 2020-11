I tifosi chiedono che il volto Maradona sulla banconota da 10 pesos

Il volto di Maradona sulla banconota da 10 pesos, l'iniziativa dei tifosi e non solo.

Il mondo del calcio è ancora incredulo per la morte di Diego Armando Maradona. Dall’Argentina a Napoli, passando le piazze delle città di tutto il globo, in molti lo hanno ricordato e organizzato in suo onore delle piccole celebrazioni, pagane e non.

Ci sono poi le iniziative, alcune anche molto particolari. L’ultima in tal senso riguarda la possibilità che il volto di Maradona possa essere stampato sulla banconota argentina da 10 pesos. Un’indiscrezione al momento, che però troverebbe conferma in alcuni punti non trascurabili. I tifosi ci sperano e sono molti i gruppi Facebook che lanciano petizioni in favore di questa possibilità.

Volto di Maradona sulla banconota da 10 pesos

A giocare a favore del fatto che Maradona finisca sulla banconota da 10 pesos c’è il fatto che, già nel 2011, l’economista argentino Guido Sandleris aveva avanzato questa proposta che però non era andato in porto. Oggi però Sandleris è a capo della banca centrale del Paese sudamericano e potrebbe dunque riprendere la sua vecchia idea per rendere omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi.

Casi simili nella storia del calcio ci sono già stati.

Alla morte di George Best in Irlanda del Nord venne stampata una banconota commemorativa del campione di Belfast. E ancora nel 2005 lo stesso è finito sulle 5 sterline della Bank of Ulster. Episodio simile anche in Russia dove, in occasione dei mondiali del 2018, è stata rilasciata una banconota commemorativa del grande portiere Lev Yashin, l’unico estremo difensore nella storia del calcio a vincere un Pallone d’Oro.