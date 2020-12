Formula 1, George Russell sostituirà Hamilton al GP di Sakhir

Il ventiduenne George Russel prenderà il posto di Hamilton per il penultimo GP di Sakhir, dopo che il pilota è risultato positivo al Covid-19.

Dopo la positività di Hamilton al coronavirus, la Mercedes è stata costretta a trovare un sostituto per il penultimo Gran Premio del campionato.

Sakhir, Russell al posto di Hamilton

La Mercedes ha deciso che sarà George Russell a sostituire Lewis Hamilton nel GP di Sakhir che si corre questo fine settimana in Bahrain, penultima prova del Mondiale 2020.

Il pilota della Williams prenderà il posto del sette volte campione del mondo, risultato positivo al Covid-19. Niente da fare quindi per Stoffel Vandoorne, che fino a ieri pomeriggio sembrava in pole position per tornare in Formula 1 proprio al posto di Hamilton. A comunicare la decisione è stata proprio la scuderia di Stoccarda attraverso un comunicato, diffuso poi tramite i propri canali social.

Una grande occasione per Russell

Georde Russell, da due stagioni ambasciatore della Williams in prestito proprio dalla casa di Stoccarda, avrà la grande chance di cimentarsi al volante della monoposto campione del mondo. Il pilota inglese fa parte del programma Junior di Mercedes dal 2017, anno in cui vinse la GP3 al suo primo anno nella serie, per poi ripetersi l’anno successivo, vincendo al primo anno la F2. Per il pilota ventiduenne dunque una grande occasione per dimostrare il suo valore e bruciare le tappe.

Alla sua seconda stagione in Formula 1 Russell non è mai riuscito, alla guida della Williams, a conquistare un solo punto mondiale. Ci proverà alla guida della Mercedes.