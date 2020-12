Attimi di paura per il centrocampista dell'Ascoli Sabiri, svenuto contro il Pescara dopo aver preso una ginocchiata in testa.

Attimi di paura al Del Duca di Ascoli: al 60′ del match contro il Pescara, il centrocampista bianconero Adelhamid Sabiri sviene in campo, dopo aver preso una violenta ginocchiata da Bocchetti. Il ragazzo è rimasto privo di sensi per qualche minuto sul campo, prima di essere trasportato fuori in barella.

Sabiri perde i sensi in Ascoli-Pescara

Adelhamid Sabiri, centrocampista marocchino in forza all‘Ascoli al 60′ del match contro il Pescara è crollato a terra perdendo i sensi, dopo aver ricevuto una ginocchiata in testa da Salvatore Bocchetti, difensore degli abruzzesi.

Momenti di panico al Del Duca, am per fortuna nessun dramma. Dopo qualche minuto rimasto disteso a terra privo di sensi, il giocatore si è rialzato non ricordando nulla, ma uscendo in barella dal campo di gioco.

In seguito il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti clinici, ma le condizioni sembrano incoraggianti. In una storia di Instagram il centrocampista ha voluto ringraziare tutti per i messaggi d’affetto ricevuti, altro segno di miglioramento.

Scontri violenti

La dinamica dello scontro ha ricordato quello più violento accaduto in Premier League tra David Luiz e Raul Jimenez, in Arsenal-Wolverhampton del 29 novembre 2020. In occasione di un calcio d’angolo, i due calciatori si sono scontrati violentemente, cadendo a terra doloranti.

Il messicano è svenuto, mentre il difensore brasuliano si è rialzato ma con un evidente ematoma sulla testa.

Il calciatore messicano al momento non aveva dato segnali di movimento, preoccupando seriamente compagni e avversari. La mattina seguente il calciatore era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.