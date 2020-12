Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore della squadra di Silvio Berlusconi, il Monza. Nella giornata di oggi ha firmato con la società

Mario Balotelli da oggi è ufficialmente un giocatore del Monza, la squadra di serie B, acquistata nel 2018 da Silvio Berlusconi, con Galliani come amministratore delegato.

Per Balotelli nella giornata di oggi, anche il primo allenamento. Il calciatore, che non gioca una partita ufficiale dal 9 Marzo scorso, dovrà seguire un allenamento differenziato, in modo da metterlo nelle condizioni più appropriate per poter disputare una partita. Al Monza poi ha ritrovato anche un amico dei tempi del Milan, Kevin Prince Boateng, alla quale ha dedicato un messaggio su Instagram: -“I fratelli non si perdono mai nel tempo.

Torniamo presto, più vecchi ma più forti”.

Chi è Mario Balotelli

Nato a Palermo nel 1990, Balotelli contratto col Monza cresce nel Settore Giovanile del Lumezzane, dove debutta a soli 15 anni in Serie C. Nel 2006 vince con la primavera dell’Inter lo scudetto, e nella stagione 2007-2008 fa il suo esordio in serie A, entrando nella Prima squadra con cui vince lo scudetto. Nel 2010 approda al Manchester City, dopo che con i neroazzurri aveva conquistato altri due Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, con 86 presenze e 28 gol.

Anche in Inghilterra riesce a distinguersi, con il Manchester vince la Premier League, una Fa Cup e un Community Shield: 80 le sue presenze col City con 30 gol.

Nel 2013 fa rientro in Italia, nel Milan di Berlusconi, anche in questo caso contribuisce a portare la squadra in Champions League. Dopo una breve parentesi al Liverpool, nel gennaio 2016 torna al Milan, dove viene allenato anche da Cristian Brocchi, che ora ritrova al Monza insieme all’ex compagno rossonero Prince Boateng.

I successivi cambi di società non sono per lui fortunati, gli antichi splendori ormai sono andati e nei nuovi club, quali Nizza, Marsiglia e Brescia in ultimo, sono state tutte esperienze negative. Ultima chance il Monza, il cui stipendio ammonta a quasi 500 mila euro.