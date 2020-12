“Ci sarò sempre io per le mie sorelline”. Queste le commoventi parole di Alessandro Rossi primogenito di Paolo Rossi.

“Papà non si preoccupi, ci sarò sempre io per le mie sorelline e per la nostra famiglia”, queste le emozionate parole di Alessandro Rossi il figlio 38enne di Paolo Rossi e avuto dalla relazione con Simonetta Rizzato che davanti ai microfoni di Rai Sport non ha mancato di ricordare il padre.

Nelle parole di Alessandro si traspare dolore eppure allo stesso tempo una consapevolezza di ciò che ha lasciato il padre il Paolo non solo al mondo dello sport, ma anche e soprattutto ai suoi familiari. “Papà è sempre stata una persona umile, generosa, sempre presente”, ha dichiarato il figlio di 38 anni Alessandro.

Paolo Rossi, le parole del figlio Alessandro

Il grande calciatore Paolo Rossi è stato nella vita un uomo forte e con un carattere da combattente, anche e soprattutto nel periodo della lotta contro il male che lo attanagliava specialmente negli ultimi mesi.

Questo è il ritratto del calciatore che il primo figlio di Paolo Rossi Alessandro ha raccontato davanti ai microfoni di Rai Sport che ha voluto tenere vivo il ricordo del padre.

Il figlio ha poi annunciato che i funerali di Paolo Rossi si terranno sabato 12 dicembre in forma privata a Vicenza. Così come voluto da lui stesso e dalla seconda moglie Federica il corpo verrà cremato e riposto nell’abitazione nella quale risiedeva.

Poi un impegno solenne vale a dire quello di prendersi cura delle sue sorelline Maria Vittoria e Sofia Elena e avute dal secondo matrimonio. “È una promessa che gli ho fatto. Gli ho detto che non mancherò mai, glielo devo”, ha dichiarato.