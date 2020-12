É tutto pronto allo stadio Menti di Vicenza per l'allestimento della camera ardente: i tifosi si preparano a salutare Paolo Rossi.

A partire dalle 15 e fino alle 20 di venerdì 11 dicembre 2020 presso lo stadio Menti di Vicenza sarà allestita la camera ardente per permettere ai cittadini di dare l’ultimo saluto a Paolo Rossi, icona del calcio italiano e mondiale scomparso a 64 anni a causa di una malattia.

La camera ardente di Paolo Rossi

Presso la struttura sono in corso i preparativi per accogliere la salma del grande campione, attualmente situata all’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverato dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute, come spiegato dalla moglie. All’interno della struttura ospedaliera era stata allestita una camera ardente aperta soltanto ad amici e parenti stretti. Ma per permettere a tutti i sostenitori di salutarlo per l’ultima volta prima dei funerali si è pensato di allestirne una seconda nello stadio.

A scortare il feretro allo stadio ci saranno gli agenti della Polizia Locale, attesa in città da una delegazione della dirigenza e della squadra del Vicenza. Chi vorrà si potrà recare davanti alla bara per rendere omaggio attraverso un percorso definito dal coordinamento della Prefettura. Per scongiurare eventuali contagi ci saranno ingressi contingentati.

Il sindaco della città, che lo aveva nominato cittadino onorario, ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta nei palazzi comunali.

La cerimonia funebre si terrà il giorno successivo, sabato 12 dicembre, alle 10:30 presso il Duomo di Vicenza come da lui desiderato. Per scongiurare il rischio di assembramenti sarà vietato accedere a piazze e strade adiacenti alla Chiesa. Potranno transitarvi soltanto coloro che faranno parte degli invitati ai funerali.