A Vicenza si svolgeranno i funerali ai quali prenderanno parte i suoi compagni di squadra della Nazionale

Nella giornata di sabato 12 dicembre, a Vicenza, verso le 10.30, si terranno i funerali di Paolo Rossi, la cui morte prematura lo ha colto al termine di una lunga malattia. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport.

Alla cerimonia saranno presenti i suoi compagni di squadra della Nazionale vincitrice dei campionati del mondo del 1982 in Spagna. La morte di Rossi è stata causata da una grave malattia che ha lasciato sgomento il mondo dello sport, già sconvolto per la recente scomparsa di Diego Armando Maradona.

Morte Paolo Rossi, al via il funerale

La morte di Paolo Rossi ha sconvolto tutti, soprattutto i suoi familiari. La moglie, Federica Cappelletti, dopo aver diffuso la notizia della scomparsa del marito, ha raccontano che Paolo non voleva andarsene da questo mondo e che i suoi ultimi istanti di vita sono stati strazianti.

“‘Sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicina al tuo primo figlio Alessandro, che in quel momento era accanto a me – avrebbe detto Federica al marito, prima che spirasse -. Gli ho detto di portarsi via tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di essere felice per sempre. Ci siamo amati ogni giorno, siamo stati sempre vicini. E anche Paolo me lo ha ricordato nell’ultimo messaggio che mi ha scritto”.

Paolo Rossi, soprannominato “Pablito”, soffriva da tempo di un tumore ai polmoni ed era ricoverato presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. Tre mesi fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale la Gruccia di Montevarchi.