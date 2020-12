Giulian Grego Bolli, rettrice dell'università di Perugia si è dimessa dopo la sospensione relativa al caso dell'esame farsa di Suarez.

In seguito all’inchiesta aperta sul caso dell’esame “farsa” svolto dal calciatore Luis Suarez, la rettrice dell’università di Perugia Giuliana Grego Bolli si è dimessa con effetto immediato. La rettrice ha deciso di non aspettare il ricorso presentato al Tribunale del Riesame : “È una decisione che ho preso da poche ore con profondo rammarico e personale sofferenza”.

Esame Suarez, dimessa la rettrice

Si è dimessa Giuliana Grego Bolli, la rettrice dell’università Ranieri di Perugia, ateneo invischiato nell’indagine aperta sul caso dell’esame “farsa” sostenuto dal calciatore Luis Suarez. A dare la notizia è l’Ansa che specifica come la decisione abbia sorpreso il ministro Gaetano Manfredi.

La procura aveva sospeso l’accademica per otto mesi dall’essercizio pubblico proprio in seguito all’indagine a suo carico aperta dsgli inquirenti della Procura Umbra.

” È una decisione che ho preso da poche ore – si legge nella nota della rettrice -, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni“.

Si attendeva l’esito del ricorso presentato proprio dall’ateneo al tribunale del Riesame. Tuttavia, la rettrice ha deciso di non aspettare, anche in seguito ai provvedimenti presi all’interno dell’università perugina.

La Procura ha deciso di sospendere anche il direttore generale Simone Olivieri, iscritto nella lista degli indagati per falso e rivelazione di segreti d’ufficio.