Lazio, Lotito sul sorteggio Champions: “Bayern la più forte”

Lazio decisamente sfortunata nel sorteggio Champions: ha pescato il Bayern Monaco, probabilmente la squadra più forte in assoluto.

Una Lazio decisamente sfortunata ma non per questo meno battagliera. Se la immagina così il presidente Claudio Lotito che è intervenuto per commentare il sorteggio di Champions League, con la Lazio che dovrà vedersela contro il Bayern Monaco campione d’Europa in carica.

“Abbiamo preso la squadra si dice più forte. Faremo di necessità virtù. Mi auguro che la squadra capisca l’importanza del momento e della competizione e mostri tutte le proprie potenzialità. Spero che usi tutte le energie che ha disposizione per dimostrare che la Lazio merita di stare in campo internazionale”.

Le parole di Tare

Anche Igli Tare, ds della Lazio, ha commentato questo sfortunato sorteggio di Champions League che vedrà i biancocelesti affrontare l’unica vera corazzata della competizione, il Bayern Monaco: “Meglio di così non poteva andare… Scherzi a parte, giochiamo contro la squadra che ha vinto l’ultima Champions League quindi è la favorita assoluta, però non partiamo battuti.

L’abbiamo dimostrato due volte con il Borussia Dortmund, cercheremo di affrontare questa partita con grande entusiasmo perché ce lo siamo meritati. Partiamo da sfavoriti ma possiamo crederci e fare una sorpresa”.

Le date degli ottavi

All’andata la Lazio di mister Simone Inzaghi giocherà in casa all’Olimpico, il ritorno invece è in programma in Germania all’Allianz Arena. Queste le date dei match, ufficializzate direttamene sui canali ufficiali della Uefa:

Andata ottavi di finale:

Lazio-Bayern Monaco, 23 febbraio.

Ritorno ottavi di finale:

Bayern Monaco-Lazio, 17 marzo.