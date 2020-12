Sorteggi di Champions e Europa League: si comincia alle 12

I sorteggi degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League a Nyon.

In questa strana stagione calcistica, fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria mondiale, il calcio europeo non si ferma e, dopo la fine della fase a gironi, andrà in scena oggi, 14 gennaio, a Nyon il sorteggio per gli ottavi Champions League e i sedicesimi di Europa League.

Si inizia alle ore 12:00 e sono molte le squadre italiane interessate a quanto uscirà dalle urne. Juventus, Lazio e Atalanta sperano in una sorte benevola nella massima competizione europea, con solo i bianconeri che hanno la certezza di un accoppiamento più soft per via del primato raggiunto nella fase a gironi. Milan, Napoli e Roma sono invece tutte teste di serie in Europa League.

Sorteggi di Champions e Europa League

Per quanto riguarda la Champions League, il regolamento impone che agli ottavi di finale non possano incontrarsi squadre provenienti dalla stessa federazione o dallo stesso girone. Tale restrizione verrà meno invece nella fase successiva del tabellone, quella dei quarti di finale. Le squadra in prima fascia sono Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea, Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Real Madrid; mentre quelle in seconda sono Barcellona, Lazio, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Porto, Atalanta, Borussia Monchengladbach.

Intrecci possibili davvero interessanti, con le italiane che naturalmente sperano di evitare un big del calcio europeo già in questa fase. Quanto al calendario, l’andata degli ottavi si disputerà tra il 17 e il 24 febbraio, mentre il ritorno tra il 9 e il 17 marzo.

Sorteggi Europa League

Sempre a Nyon, ma un’ora dopo, alle 13, si delineerà anche il tabellone dell’Europa League. Nelle urne 32 squadre: 12 vincitrici dei gruppi, 12 seconde e 8 provenienti dalla Champions League.

Le italiane, Milan , Napoli e Roma, come detto, sono tutte teste di serie e il regolamento impone che nessuna squadra potrà essere accoppiata con un’altra già affrontata nel girone né con una della stessa federazione nazionale. Oltre alle tre italiane nella prima fascia troviamo Arsenal, Ajax, Club Brugge, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Leicester, Bayer Leverkusen. Manchester United, Psv Eindhoven, Rangers, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Villarreal. Le altre non teste di serie sono invece Royal Antwerp, Benfica, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Granada, Krasnodar, Lille, Maccabi Tel-Aviv, Molde, Olympiacos, Real Sociedad, Salisburgo, Slavia Praga, Wolfsberger, Young Boys.

Il calendario prevede che le gare d’andata dei sedicesimi di finale si giocheranno giovedì 18 febbraio, con il ritorno fissato la settimana dopo, il 25 febbraio.