Non si dà mai per vinto Alex Zanardi, nemmeno dopo l'incidente a bordo della sua handbike.

Continua la faticosa ripresa di Alex Zanardi che sta compiendo dei miglioramenti giorno dopo giorno. Le notizie sulle condizioni dell’uomo sono state anticipate da un estratto dello speciale “7”, settimanale del Corriere della Sera, che ha dedicato ampio spazio alla storia dell’ex campione di handbike.

Cosa gli è capitato

Lo scorso 19 giugno Zanardi ebbe un incidente a bordo della sua handbike. Le gravissime condizioni di salute imposero degli interventi chirurgici per rimuovere delle fratture subito al cranio, in seguito al forte impatto avvenuto durante il tragitto sulla strada provinciale tra i comuni di Pienza e San Quirico. Prima il ricovero nel reparto di terapia intensiva a Siena, poi il trasferimento al San Raffaele di Milano. Da oltre metà novembre, grazie al lento ma costante miglioramento, Zanardi si trova presso l’ospedale di Padova per l’impresa della sua vita, l’ennesima.

La forza di Zanardi

Zanardi, secondo quanto dichiarato sul settimanale del Corriere della Sera, riesce a sentire e a vedere. I vari interventi per la ricomposizione della scatola cranica sono stati molto delicati e proprio per questo l’ex campione sta cercando, seppur a piccoli passi, di acquisire nuovamente la libertà.

Purtroppo Zanardi subì un altro grave incidente che nel 2001, durante una gara automobilistica in Germania, divise il corpo praticamente in due. Senza più le gambe, non si diede per vinto, abbracciando il mondo delle bici da spingere con le braccia. Tanti traguardi raggiunti e medaglie conquistate con la forza che solo un campione come lui può avere. Adesso è il tempo dei piccoli passi in avanti, ma già il segno “ok” con il pollice mostra la determinazione e la grinta del campione Alex Zanardi.