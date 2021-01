Incidente coi botti per Elabdellaoui: il calciatore potrebbe perdere la vista

La notizia dell’incidente con i botti ai danni di Omar Elabdellaoui è stata diramata dal club del calciatore.

Omar Elabdellaoui sta vivendo momento terribili. Nella notte di Capodanno il terzino del Galatasaray ha avuto un incidente con i botti, rimanendo ferito alle mani e al volto. Il giocatore non è in pericolo di vita, ma si teme che possa perdere la vista.

L’incidente coi botti di Elabdellaoui

Le notizie relative all’incidente ai danni di Omar Elabdellaoui non sono molte. Il giocatore stava maneggiando del materiale pirotecnico nella sua abitazione quando esso è inavvertitamente scoppiato tra le sue mani, vicino al volto. Sono ore di grande apprensione in casa Galatasaray per comprendere quali danni abbia subito il terzino.

“Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno ai suoi occhi sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame.

Adesso è pienamente cosciente e non c’è rischio di morte”, ha scritto il club turco in una nota.

Poche ore dopo il membro del consiglio della società, Abdurrahim Albayrak, ha aggiunto: “Gli occhi di Omar saranno lavati, curati. Le sue condizioni di salute saranno chiare solo dopo. Il club farà del suo meglio per curare a pieno il giocatore”. Il terzino si trova infatti in un ospedale affiliato al club turco.