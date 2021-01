Coronavirus: Gresini ancora ricoverato, ma migliorano le sue condizioni di salute.

Fausto Gresini, team Principal della Gresini Racing, è stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale a Bologna per alcune complicazioni verificatesi dopo che lo stesso era risultato positivo al coronavirus. Per lui è stato necessario l’ingresso in terapia intensiva e per questo il livello di preoccupazione per le sua salute era cresciuto.

Dopo alcune giornate di grande preoccupazione, è lo stesso tean Gresini Racing ha fornire una nota nella quale si legge di un lieve miglioramento delle condizioni fisiche del loro team Principal.

Coronavirus, migliorano le condizioni di Gresini

“Sono in lieve miglioramento – si legge nella nota – le condizioni di Fausto Gresini che nella giornata del 30 dicembre era stato trasportato all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna”.

Fa seguito un resoconto di quanto avvenuto dal momento del suo ricovero: “Giunto in ospedale e ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Prof. Cilioni con livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue molto bassi, Fausto è stato indotto in coma farmacologico e ventilato mediante intubazione oro tracheale per aumentare l’ossigenazione degli organi”.

Come detto hanno fatto seguito ore di grande paura per il 59enne, ma, per fortuna, “durante le ultime ore, viste le condizioni generali stabili e in miglioramento, i medici hanno deciso di risvegliarlo lentamente, per accertarsi che riesca a ventilare autonomamente”.