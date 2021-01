Il mondo del calcio inglese, e non solo piange, la scomparsa di Colin Bell, morto a 74 anni. Il centrocampista era stato negli anni ’60 e ’70 una stella del centrocampo del Manchester City con la cui maglia ha giocato ben 498 partite e segnato 153 gol.

Un talento, uno dei migliori della sua generazione, tanto da diventare anche un tassello della nazionale inglese con la quale ha collezionato 49 presenze. Colin Bell si è spento dopo una lunga malattia che aveva fortemente compromesso la sua vita negli ultimi mesi.

Anche il Manchester City ha voluto ricordare il proprio campione in un comunicato ufficiale nel quale si legge: “Lascia la moglie Marie, i figli Jon e Dawn e i nipoti Luke, Mark, Isla e Jack.

Sarà sempre ricordato come uno dei più grandi da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Senza gli infortuni avrebbe vinto molto di più”. Proprio a Colin Bell era stata dedicata una tribuna nel vecchio stadio Maine Road, così come è avvenuto in seguito all’Etihad Stadium.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.

