Potrebbe esserci un nuovo erede di Diego Armando Maradona. Una donna afferma di essere sua figlia.

A poco più di un mese e mezzo dalla sua scomparsa, e con tanti dubbi sulle reali cause della sua morte, Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé. Questa volta per l’ennesimo potenziale erede. El Diez potrebbe aver avuto un’altra figlia illegittima.

Maradona, spunta figlia illegittima

La notizia arriva dall’Argentina e più precisamente da un noto programma televisivo dell’emittente America durante il quale il giornalista Luis Ventura ha parlato di Eugenia Loprevittola. Sarebbe questo il nome della ragazza, 25enne, che affermerebbe di essere la figlia del compianto Diego Armando Maradona. La giovane sarebbe nata a Lanus, per giunta nello stesso ospedale dove nacque nel 1960 proprio il Diez.

Secondo quanto si apprende, Maradona era venuto a sapere dell’esistenza di questa ragazza nell’ultimo periodo della sua vita, quando allenava ancora il Gimnasia La Plata.

Da fonti informate, Eugenia due anni fa aveva incontrato Diego per la prima volta, e El Pibe de Oro le avrebbe confidato, prima di ammalarsi, di voler riconoscere tutti i suoi figli.

La ragazza sarebbe la figlia numero 12 del Diez ma non avrebbe alcuna mira sull’eredità di suo padre. “Non voglio l’eredità”, avrebbe commentato la donna – oggi calciatrice e impiegata in una farmacia di Berisso – che sarebbe solo in cerca di spiegazioni sulla morte della leggenda del calcio mondiale.