Ferrari, Leclerc positivo al Covid-19: l’annuncio del pilota

La pandemia colpisce ancora il mondo dello sport. Charles Leclerc è in isolamento a Montecarlo: il pilota della Ferrari è risultato positivo al Covid-19.

Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19 ad uno dei test di rito effettuati dalla Ferrari. Il pilota è leggermente sintomatico e si trova attualmente in isolamento domiciliare nella sua casa a Monte Carlo. È stato egli stesso ad annunciare il contagio, attraverso una storia su Instagram, rassicurando i followers in merito alle sue condizioni di salute.

Leclerc positivo al Covid: l’annuncio

“Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene. Voglio farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19. Ho effettuato il regolare controllo come da protocollo stabilito dal team. Sfortunatamente ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e mi sono posto in isolamento fiduciario dopo aver messo al corrente di tutto le persone con cui sono stato a contatto. Il test di conseguenza è risultato positivo.

Mi sento bene, avverto dei leggeri sintomi. Resterò in isolamento a casa mia a Monte Carlo, in osservanza delle regole imposte dalle autorità locali. State al sicuro e prendetevi cura di voi stessi”. Lo ha scritto Charles Leclerc in una storia su Instagram.

La nota della Ferrari

La positività è stata confermata dalla scuderia Ferrari attraverso un breve comunicato: “Il pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19.

In accordo con il protocollo del team, Charles è stato testato come da programma. Nella giornata di ieri è risultato positivo. Charles ci ha messo subito al corrente e ha informato tutti i soggetti che sono stati a stretto contatto con lui negli ultimi giorni. Attualmente Leclerc sta bene seppur con leggeri sintomi. Si è messo in isolamento domiciliare fiduciario a Monte Carlo”, si legge.