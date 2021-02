Morta Tiana Tola, campionessa di judo italiana che vinse sette titoli assoluti. Aveva 61 anni.

È morta Tiana Tola, campionessa italiana di judo classe 1960 che ha vinto durante la sua carriera ben sette titoli italiani assoluti. Da circa 12 anni l’atleta azzurra combatteva con una malattia autoimmune, una miastenia di forma grave, e le sue condizioni erano peggiorate nelle scorse settimane tanto che era stato necessario il ricovero in ospedale lo scorso 23 gennaio.

Il ricordo della campionessa dalla grande tenacia, nello sport così come nella vita, è arrivato da suo fratello, Roberto, con queste parole: “12 anni di dolori, lotte, dimostrando ancora una volta la propria tenacia. Purtroppo questa volta, si è dovuta inchinare ad un avversario tremendo”. “Una volta – continua Roberto Tola – è riuscita a imporsi pur avendo una spalla fuori posto.

Malgrado il dolore, malgrado la difficoltà nei movimenti. Tiana riuscì a vincere e portare il trofeo in Sardegna”.

La Sardegna, terra natia della Tola, ha sempre rappresentato per lei un valore aggiunto, tant’è che non l’ha mai abbandonata. A Sassari, dopo aver concluso la carriera sportiva, ha avuto delle esperienze televisive in alcune emittenti locali per poi diventare un imprenditrice nel campo della cura e del benessere del corpo.

Negli ultimi anni la malattia l’aveva costretta a stare in sedia a rotelle, ma stando al racconto di chi la conosceva non aveva perso la sua proverbiale forza combattiva.