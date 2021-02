Il calciatore Stephan El Shaarawy ha sorpreso un uomo mentre tentava di rubargli l’auto e, dopo averlo inseguito, è riuscito a consegnarlo alla polizia.

Il calciatore italiano Stephan El Shaarawy, tornato a far parte della Roma nel corso dell’ultima sessione di mercato invernale dopo la parentesi vissuta in Cina, è stato protagonista di una singolare vicenda.

El Shaarawy sventa il furto della sua auto

Nella giornata di sabato 12 febbraio, Stephan El Shaarawy è riuscito a evitare a un ladro di rubargli l’auto e anche a consentire alle forze dell’ordine di arrestare il malfattore.

Nel pomeriggio di sabato, l’attaccante ha notato un uomo mentre rompeva il finestrino della sua Porsche Cayenne: a quel punto, dopo un rapido inseguimento, è riuscito ad acciuffare il malintenzionato, consegnandolo alla polizia. Sul luogo, infatti, sono tempestivamente intervenuti alcuni agenti in borghese, afferenti al commissariato Esposizione, che si trovavano in Zona Eur, a Roma, in prossimità di via Sud Africa.

Il ladro è stato rapidamente identificato come un cittadino di origine cilena nonché pluripregiudicato particolarmente noto nel mondo delle forze dell’ordine romane.