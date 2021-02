Straordinaria Larissa Iapichino che ha eguagliato mamma Fiona May: per lei il record mondiale under 20 indoor.

Larissa Iapichino come mamma Fiona May ovvero quando il sangue non è acqua. Oggi sabato 20 febbraio è una giornata storica per l’atletica leggera italiana. Larissa Iapichino figlia dell’ex campionessa del salto in lungo Fiona May e l’astista Gianni Iapichino anche lui con un passato in azzurro, ha battuto un nuovo record.

In occasione degli Assoluti di Ancona, Larissa ha eguagliato il record della mamma saltando per 6,91 metri, un salto incredibile se si pensa che Larissa ha solo 18 anni. Una giornata speciale quindi per Larissa Iapichino che ha staccato il biglietto per le olimpiadi di Tokyo tra la gioia di mamma e papà. “Andrò a imparare dalle più brave”, le parole dell’atleta.

#atletica ⚡il VIDEO del clamoroso 6,91 di Larissa Iapichino ad Ancona, RECORD DEL MONDO under 20 indoor del salto in lungo agli Assoluti #indoor2021 🔥 🔴 Un salto strepitoso: primato italiano indoor eguagliato, miglior misura mondiale del 2021, standard per Tokyo pic.twitter.com/X4T8tfNzF0 — Atletica Italiana (@atleticaitalia) February 20, 2021

Record mondiale per Larissa Iapichino

Record mondiale Under 20 indoor per Larissa Iapichino, la giovanissima atleta delle fiamme gialle e figlia d’arte che ai campionati assoluti di Ancona, ha saltato per ben 6,91 metri, una performance quanto mai significativa che va ad eguagliare il salto della madre che nel 1998 la portò a vincere la medaglia d’oro ai campionati europei di Valencia.

Un risultato che è valso doppio che ha portato la giovanissima Larissa a staccare il biglietto per le prossime olimpiadi di Tokyo, spostando in questo modo ulteriormente l’asticella.

Larissa con il suo salto di 6,91 metri ha superato il record detenuto dall’atleta tedesca Heike Drechsler che nel 1983 saltò per 6,88 metri. Eppure Larissa Iapichino ha dichiarato emozionata: “È arrivato tutto insieme, in realtà mi sento ancora una cucciola tra le leonesse. Ho bisogno di tempo per capire cos’ho fatto, ancora non ci credo”.