Una scena da Derby prima del Coronavirus quella che è avvenuta in queste ultime ore dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento.

Circa 5.000 tifosi sotto la curva nord e altrettanti 5.000 sotto la curva sud. Una scena davvero surreale di quelle in cui si era abituati ad assistere prima che la pandemia prendesse il sopravvento. Eppure il consueto derby tra Milan e Inter non ha fermato le due tifoserie da sempre tra loro molto accese che si sono date appuntamento a San Siro nonostante la partita si giochi a porte chiuse come naturalmente previsto dalle norme anti-covid.

La tensione tra le due tifoserie è aumentata poco prima della partita quando le due fazioni si sono quasi scontrate nonostante l’appello di alcuni tifosi che avevano segnalato urlando la presenza di alcuni bambini. Ad ogni modo l’intervento delle Forze dell’ordine ha scongiurato la nascita di ogni violenza.

Assembramento durante Milan-Inter

Mancato rispetto delle distanze di interpersonali, fumogeni e migliaia di tifosi fuori dallo stadio nonostante la partita si svolga a porte chiuse. È accaduto durante il derby della Madonnina dove poco prima dell’inizio della partita le due tifoserie hanno quasi rischiato di venire a contatto. Lo scontro è quasi degenerato quando circa una decina di milanisti hanno scortato il pullman del Milan sotto il parcheggio di San Siro.

Una tensione che è stata smorzata soltanto con l’intervento delle Forze dell’ordine che hanno agitato i manganelli sui loro scudi.

Bloccato pullman dell’Inter

La tensione è aumentata ulteriormente dopo che il pullman che trasportava la squadra interista è stato letteralmente preso dall’assalto dai tifosi impedendogli per un momento anche di proseguire con la conseguente violazione di ogni norma anti-contagio.

Il saluto a Bellugi

Nel frattempo i tifosi di entrambe le fazioni hanno salutato l’ex calciatore Mauro Bellugi deceduto il 20 febbraio all’età di 71 anni. “Buon viaggio Bellugi eroe nerazzurro”, lo striscione interista posto sotto il bar in curva nord. “Sempre insieme a te sarò”, lo striscione rossonero posizionato in curva sud.