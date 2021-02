Si è concluso a San Siro il derby della Madonnina con l'inter che ha battuto nettamente il Milan per 0-3.

Un derby particolarmente acceso anche in virtù degli episodi di assembramento che si sono verificati poco prima della partita. Allo Stadio San Siro si è concluso il derby Milan-Inter. A vincere il match in modo netto i nerazzurri con il risultato di 0-3.

Si tratta di un risultato importantissimo che ha portato la squadra nerazzurra +4 superando di misura il Milan anche in classifica. Per i rossoneri invece si tratta della seconda sconfitta di fila. La prima posizione nella classifica di serie A appare quindi sempre più salda per l’inter con i rossoneri che seguono i nerazzurri rimanendo comunque secondi.

A vincere la partita la squadra nerazzurra che ha battuto i rossoneri con un risultato di 0-3. L’avvio per i nerazzurri è stato frizzante fin dai primi minuti della partita grazie al gol di Lautaro Martinez al quinto minuto del primo tempo con il Milan che nella prima parte del match non si è mai rivelato particolarmente minaccioso. Al 57esimo minuto della partita l’inter ha firmato il secondo gol con la doppietta di Lautaro Martinez.

Al 66esimo minuto ha chiuso la partita grazie ad un gol di Lukaku che ha blindato il risultato per 0-3.

Menzione d’onore al portiere Handanovic la cui performance durante la partita si è rivelata quanto mai salvifica grazie agli interventi provvidenziali che hanno scongiurato un eventuale pareggio da parte della squadra milanista. Altra menzione a Lukaku e a Lautaro Martinez che nella classifica marcatori hanno totalizzato rispettivamente 17 e 13 gol con Lukaku primo in classifica anche tra i marcatori.